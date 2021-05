ΝΒΑ: Πρώτος σκόρερ για δεύτερη φορά στην καριέρα του ο Κάρι! (vids)

Ο 33χρονος σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έχασε σχεδόν ολόκληρη την περσινή σεζόν λόγω επέμβασης για αποκατάσταση κατάγματος στο δεύτερο μετακάρπιο του αριστερού χεριού.

Φέτος γύρισε αποφασισμένος να ηγηθεί των Ουόριορς στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν στα playoffs, κάτι που θα προσπαθήσουν να πετύχουν μέσω του play-in tournament, ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο ως πρώτος σκόρερ.

Ο Κάρι το πέτυχε για δεύτερη φορά στην καριέρα του έπειτα από το 2016 και έγινε ο δεύτερος μετά από τον Μάικλ Τζόρνταν που το κατάφερε σε ηλικία 33+ ετών!

2016: 30.1 πόντοι μ.ό.

2021: 31.8 πόντοι μ.ό. (αγώνας με τους Γκρίζλις σε εξέλιξη)

Some of his best GMS this season 62 PTS, 8 3PT 57 PTS, 11 3PT 53 PTS, 10 3PT 49 PTS, 11 3PT 49 PTS, 10 3PT 47 PTS, 11 3PT 42 PTS, 11 3PT 40 PTS, 10 3PT 38 PTS, 11 AST pic.twitter.com/AHdaDApSri

33-year-old STEPH CURRY is the second oldest Scoring Champion in NBA history!

At 33 years old, Steph Curry joins Michael Jordan as the only players in NBA history to lead the league in scoring in a season at age 33 or older. pic.twitter.com/NyJvNfmQsv

— NBA History (@NBAHistory) May 16, 2021