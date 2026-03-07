Σκορ και θέαμα στο NBA με την τεράστια ανατροπή των Σπερς κόντρα στους Κλίπερς και την γεμάτη εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς απέναντι στους Πέισερς να κλέβουν την... παράσταση.

Σκορ και θέαμα είχε η βραδιά στο NBA με μεγάλες εμφανίσεις, αλλά και... επιστροφές να ξεχωρίζουν.

Σέλτικς - Μάβερικς 120-100

Ο Τζέιλεν Μπράουν σημείωσε 24 πόντους, μαζί με 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, οδηγώντας τους Μπόστον Σέλτικς στη νίκη με 120-100 απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς, στο πρώτο παιχνίδι του Τζέισον Τέιτουμ μετά από σχεδόν δέκα μήνες απουσίας, εξαιτίας της ρήξης αχίλλειου τένοντα στο δεξί πόδι.

Ο Τέιτουμ ολοκλήρωσε την επιστροφή του με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ, έχοντας 6/16 σουτ σε περίπου 27 λεπτά συμμετοχής. Σημαντική βοήθεια για τη Βοστώνη έδωσε και ο Ντέρικ Γουάιτ, ο οποίος πρόσθεσε 20 πόντους, συμβάλλοντας ώστε οι Σέλτικς να πανηγυρίσουν την τέταρτη νίκη τους στα τελευταία πέντε παιχνίδια. Αντίθετα, το Ντάλας συνέχισε το αρνητικό του σερί, φτάνοντας τις έξι διαδοχικές ήττες.

Για τους Μάβερικς, ο Κούπερ Φλαγκ, Νο1 του τελευταίου ντραφτ και γεννημένος στο Μέιν, αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο TD Garden και είχε 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Κλέι Τόμπσον ολοκλήρωσε τον αγώνα με 19 πόντους, ενώ ο Νάτζι Μάρσαλ πρόσθεσε 13.

Νάγκετς - Νικς 103-142

Πέρα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης που οι Νάγκετς κατάφεραν να μείνουν κοντά στο σκορ μόνο στην πρώτη περίοδο, όταν πήραν προβάδισμα με 29-27, οι Νικς ήταν εκείνοι που κυριάρχησαν κατά κράτος, πήραν τον έλεγχο του αγώνα και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης. Η ομάδα της Νέας Υόρκης διατήρησε τον ρυθμό της και έφτασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στη νίκη. Έτσι οι Νικς ανέβηκαν στο 41-23, ενώ οι Νάγκετς υποχώρησαν στο 39-24.

Πρωταγωνιστής για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Ο Τζι Ανουνόμπι, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 34 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ για το Ντένβερ ξεχώρισε ο Νίκολα Γιόκιτς, σημειώνοντας 38 πόντους, μαζί με 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Σπερς - Κλίπερς 116-112

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς πέτυχαν μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές της βραδιάς, γυρίζοντας παιχνίδι από το -20 και επικρατώντας των Λος Άντζελες Κλίπερς με 116-112.

Κορυφαίος για τους Σπερς ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, που έκανε ακόμη μία γεμάτη εμφάνιση με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από την πλευρά των Κλίπερς ξεχώρισε ο Καουάι Λέοναρντ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 30 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Λέικερς - Πέισερς 128-117

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν τη νίκη απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς με 128-117, σε ένα παιχνίδι όπου είχαν τον απόλυτο έλεγχο χάρη στην εντυπωσιακή εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ έδωσε μια κυριαρχική... παράσταση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 44 πόντους, ενώ πρόσθεσε ακόμη 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του Λος Άντζελες σε ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα. Με αυτή τη νίκη οι Λέικερς ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 38-25.

Σημαντική βοήθεια στο σκοράρισμα έδωσε και ο Όστιν Ριβς, ο οποίος πρόσθεσε 19 πόντους, συμβάλλοντας στην επιθετική παραγωγή των «λιμνανθρώπων». Από την πλευρά της Ιντιάνα, που υποχώρησε στο 15-48, ο Πασκάλ Σιάκαμ ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε, σημειώνοντας 26 πόντους και προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του ανταγωνιστική.

Σανς - Πέλικανς 118-116

Ρόκετς - Μπλέιζερς 106-99