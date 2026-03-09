Οι Λέικερς επικράτησαν με των Νικς και συνέχισαν στα θετικά αποτελέσματα, έχοντας ως κορυφαίο τον Λούκα Ντόντσιτς.

Η ομάδα από το Λος Άντζελες ήταν καλύτερη τη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και μπόρεσε να κυριαρχήσει και σκοράροντας 31 πόντους στην πρώτη περίοδο και 34 στην τρίτη κατάφερε να βάλει τις βάσεις, προκειμένου να φτάσει έως το θετικό αποτέλεσμα.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης, τελειώνοντας τον αγώνα με 35 πόντους (11/25 σουτ εντός παιδιάς, 5/10 τρίποντα, 8/10 βολές), 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Στον αντίποδα για τους Νικς κορυφαίος ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον με 42 πόντους.

Τα δωδέκαλεπτα: 31-23, 53-49, 75-77, 110-97