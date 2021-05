Ίρβινγκ, Χάρντεν, Ντουράντ πάνε μαζί και με φόρα στα playoffs (pic)

Οι Νετς φέτος στοχεύουν στο πρωτάθλημα και αυτό δεν αλλάζει. Εκείνοι ανέβασαν τον πήχη και πλέον δεν μπορούν να δειλιάσουν. Ξεκίνησαν με το δίδυμο των Ίρβινγκ και Ντουράντ, μαζί και πρόσθεσαν και τον Τζέιμς Χάρντεν, για να φτιάξουν μια τριάδα φωτιά.

Μέσα στην κανονική περίοδο, πάντως, μόλις 7 φορές καταφέραμε να τους δούμε όλους μαζί στα παρκέ. Πλέον, είναι και οι τρεις έτοιμοι να γυρίσουν και θυμόμαστε τι έγινε όλο αυτόν τον καιρό.

Συνολικά, πιθανότατα πήραν την 2η θέση της Ανατολής, η αλήθεια είναι ότι δεν... τρόμαξαν κόσμο, αλλά επίσης αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ μικρό δείγμα από τους 3 μαζί. Είχαν πολλά προβλήματα και οι πρωταγωνιστές του Μπρούκλιν και ο Νας αναγκάστηκε να κάνει διαχείριση. Επιστρέφουν πάντως και οι 3 κόντρα στους Μπουλς, μετά τις 13 Φεβρουαρίου και το παιχνίδι κόντρα στους Ουόριορς, ενώ ψάχνουν να κλειδώσουν την δεύτερη θέση, με αυτό το ματς και στο τελευταίο κόντρα στους Καβαλίερς.

Θα έχουν δύο παιχνίδια να πατήσουν καλύτερα στο παρκέ, να βρουν ρυθμό, λίγο πριν ξεκινήσουν τα κρίσιμα και εκεί τα περιθώρια για λάθη στενεύουν. Η κριτική γίνεται ακόμα πιο σκληρή, ειδικά για μια ομάδα, που έκανε ό,τι μπορεί για να είναι το απόλυτο φαβορί. Η πίεση θα είναι μεγάλη και το αν θα την αντέξουν και οι τρεις παίκτες έχει τεράστιο ενδιαφέρον.

The Nets Big 3 are back tomorrow.

Their record since the Harden trade:

— 5-2 with the Big 3

— 14-3 with Harden & Irving

— 6-5 with Durant & Irving

— 3-0 with Harden & Durant

— 5-5 with just Irving

— 4-2 with just Harden

— 2-0 with just Durant pic.twitter.com/NNkodYSECn

— StatMuse (@statmuse) May 14, 2021