Λάμψη Ντουράντ με 35άρα, triple double ο Τζέιλεν Μπράουν

Γεμάτο ήταν το πρόγραμμα της βραδιάς, με τον Κέβιν Ντουράντ να κλέψει την παράσταση στη Σάρλοτ και τον Τζέιλεν Μπράουν να τελειώνει το ματς στο Σαν Φρανσίσκο με triple double κόντρα στους Γουόριορς.

Χόρνετς - Ρόκετς 101-105

Ο Κέβιν Ντουράντ όχι μόνο πέτυχε 35 πόντους (14/20 σουτ, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ) στη νίκη των Ρόκετς επί των Σάρλοτ Χόρνετς εκτός έδρας, αλλά ήταν και εκείνος που την κλείδωσε με δύο βολές στο τέλος του αγώνα. Ο Τζαμπάρι Σμιθ είχε άλλους 15 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ από 13 πόντους σημείωσαν οι Σενγκούν και Σέπαρντ. Για τους Χόρνετς, ο Γκραντ Γουίλιαμς είχε 20 πόντους με 4/5 τρίποντα, ενώ άλλους 15 πόντους με 3/5 τρίποντα είχε ο Κνούπελ.

Γουόριορς - Σέλτικς 110-121

Όσο δεν παίζει ο Στεφ Κάρι άλλο τόσο θα έχουν προβλήματα οι Γουόριορς κάτι που φάνηκε και στο εντός έδρας παιχνίδι τους απέναντι στους Σέλτικς. Η ομάδα της Βοστόνης επικράτησε με 121-110 έχοντας τον Τζέιλεν Μπράουν σε εξαιρετικό βραδυ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τελείωσε το ματς με triple double καθώς γέμισε την στατιστική του με 23 πόντους, 15 ριμπάουντ και 13 ασίστ σε 37 λεπτά συμμετοχής. Πρώτος σκόρερ ωστόσο ήταν ο Πέιτον Πρίτσαρντ με 26 πόντους (6/11 τρίποντα), 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Στον αντίποδα, οι Μέλτον και Σάντος σημείωσαν από 18 και 17 πόντους αντίστοιχα.

Καβαλίερς - Νετς 112-84

Τις έξι σερί νίκες έφτασαν οι Κλίβελαντ Καβαλίερς (35-21), με τον Τζέιμς Χάρντεν να προσαρμόζεται πλήρως στο νέο του περιβάλλον. Συγκεκριμένα μέτρησε 16 πόντους, 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ στη νίκη επί των Νετς, με τους Καβς να είχαν άλλους έξι διψήφιους. Ο Μίτσελ με 17 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ, ενώ ξεχώρισε και ο Τζάρετ Άλεν (15π.-10ριμπ.) Για την ομάδα του Μπρούκλιν (15-39) που είχε μόλις 30/87 σουτ (!) ο Πόρτερ Τζούνιορ σημείωσε 14 πόντους.

Σίξερς - Χοκς 107-117

Οι Ατλάντα Χοκς άφησαν πίσω τις τρεις ήττες που είχαν προηγηθεί και με τους Τζέιλεν Τζόνσον (32π., 10ριμπ., 5ασ.) και Σι Τζέι ΜακΚόλουμ (23π., 3/5τρ., 5ασ.) επέστρεψαν στις νίκες και έφτασαν στο 27-30 ρεκόρ παραμένοντας στην διεκδίκηση των απευθείας playoffs στην Ανατολική Περιφέρεια, Οι Σίξερς (30-25) έχασαν έδαφος και την ευκαιρία να πατήσουν καλύτερα στην εξάδα. Ο Μάξι είχε 28 πόντους με 4/11 τρίποντα, ενώ ακολούθησε ο Έντζκομπ με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Γουίζαρντς - Πέισερς 112-105

Οι Γουίζαρντς επέστρεψαν στις νίκες ύστερα από τρεις σερί ήττες, κερδίζοντας τους Πέισερς εντός έδρας με 112-105. Επτά παίκτες για την ομάδα της Γουάσινγκτον ήταν διψήφιοι με τους Κάρινγκτον, Ρίσμοντ και Χάρντι να έχουν από 13 πόντους ο καθένας. Για την Ιντιάνα που έιχε πολλές απουσίες για άλλη μια φορά, ο Τζαράς Γουόκερ έφτασε κοντά στο triple double καθώς έκλεισε το παιχνίδι με 19 πόντους, 14 ριμπάουντ και 7 τελικές πάσες.

Μπουλς - Ράπτορς 101-110

Ο Μπράντον Ίνγκραμ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο ματς του United Center καθώς οδήγησε τους Ράπτορς σε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 110-101 επί των Μπουλς. Στα 36 λεπτά που αγωνίστηκε είχε 31 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ από 14 πόντους σημείωσαν οι Σκότι Μπαρνς και Τζέι'Κομπ Γουόλτερ. Για τους Σικάγο Μπουλς ο Γκίντι έκανε κακό ματς και ήταν άστοχος με 1/7 εντός παιδιάς. Ο Άνφερνι Σάιμονς ήταν ο πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων με 20 πόντους και 4/11 τρίποντα.