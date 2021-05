Hall Of Fame: Η Νατάλια Μπράιαντ φόρεσε το πορτοκαλί σακάκι του Κόμπι και συγκίνησε! (pics & vids)

Ιδιαίτερη ήταν η βραδιά για τους ανθρώπους που ανήκουν στην «Τάξη του 2020» του Hall Of Fame, αφού η απουσία του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ δεν γινόταν να καλυφθεί.

Όλοι φόρεσαν τα πορτοκαλί σακάκια, με την Νατάλια να παίρνει αυτό που θα φορούσε ο Κόμπι, ο πατέρας της.

Όλοι όσοι θα μπουν στο Hall Of Fame φέτος βρέθηκαν στην καθιερωμένη τελετή και πήραν το σακάκι και ένα δαχτυλίδι με το όνομα τους. Η τελετή ήταν να γίνει πέρυσι, αλλά ο κορονοϊός δεν το επέτρεψε. Στην class του 2020 ανήκουν μερικά τεράστια ονόματα, αφού πλην του Black Mamba, είναι οι Κέβιν Γκαρνέτ, Τιμ Ντάνκαν. Επιπλέον οι Ταμίνκα Κάτσινγκς (WNBA),Έντι Σάτον (προπονητής NCAA), Μπάρμπαρα Στίβενς (προπονήτρια NCAA γυναικών), Ρούντι Τομάνοβιτς (πρώην παίκτης και προπονητής των Ρόκετς) και Κιμ Μάλκι (προπονήτρια NCAA γυναικών).

Introducing the Class of 2020 @BaronRings BHOF Rings. #20HoopClass pic.twitter.com/D0X3zL2iR8

Natalia Bryant put on the Hall of Fame jacket to honor her dad, Kobe

(via @Hoophall) pic.twitter.com/iIVbYxtRyR

