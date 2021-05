Γιόκιτς: Γράφει ιστορία αν βγει MVP και σπάει το ρεκόρ του Αντετοκούνμπο! (pic)

Έχοντας αφήσει πίσω του τον ανταγωνισμό, ο Νίκολα Γιόκιτς μοιάζει σαν να έχει πάρει σπίτι του το βραβείο για τον φετινό MVP. Ο Σέρβος ψηλός έχει 26,5 πόντους κατά μέσο όρο, 10,9 ριμπάουντ, 8,4 ασίστ, ενώ δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι την φετινή σεζόν. Ήταν σταθερά καλός σε όλη την πορεία της κανονικής διάρκειας και όσο και αν θέλουμε να δούμε τον Γιάννη να κάνει... χατ τρικ, ο Γιόκιτς είναι το απόλυτο φαβορί, έχοντας συνθλίψει τον ανταγωνισμό.

Αν ο ηγέτης των Νάγκετς τελικά το καταφέρει θα γράψει ιστορία. Θα είναι ο πρώτος MVP που είχε επιλεχθεί σε τόσο χαμηλή θέση στο ντραφτ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Στιβ Νας είχαν το ρεκόρ, με την 15η θέση τους, αλλά εδώ ο Γιόκιτς πάει να το συνθλίψει. Έγινε ντραφτ στον 2ο γύρο και την 41η θέση, το 2014, με τον ίδιο μάλιστα να έχει πέσει για ύπνο.

Η πορεία του Γιόκιτς μέχρι την κορυφή είναι άξια συγχαρητηρίων.

The lowest draft pick to ever win MVP is currently tied between Giannis and Nash at 15th overall.

Nikola Jokic was drafted in the 2nd round with the 41st pick in 2014.

Joker is about to make history pic.twitter.com/DaAoXqnenq

— Hilltop Hoops (@HilltopNBA) May 15, 2021