Ο Μπάρκλεϊ έπαθε κράμπα live και ο Σακίλ τον... γιάτρεψε με μασάζ! (vid)

Ήταν σπουδαίοι παίκτες οι Σακίλ Ο'Νίλ και Τσαρλς Μπάρκλεϊ, ενώ τα καταφέρνουν περίφημα και ως σχολιαστές του ΝΒΑ με την εκπομπή που έχουν στο TNT.

Ο Sir Charles έπαθε κράμπα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μόλις... έπεσαν οι διαφημίσεις σηκώθηκε από την καρέκλα του, δείχνοντας να υποφέρει. Αμέσως ο Shaq Attack ανέλαβε δράση, φόρεσε τη μπέρτα του... γιατρού και με ένα μασαζάκι στο σημείο του πόνου, τον έκανε καινούριο. Μόλις ο Μπάρκλεϊ τον είδε να πλησιάζει, έσκασε στα γέλια.

Δείτε τι έγινε στην εκπομπή με Σακ και Μπάρκλεϊ

Chuck got a cramp and Shaq came over to help

(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/mCWrZwYNZo

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 14, 2021