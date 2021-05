Σε... τρελή κατάσταση είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πριν τα playoffs, κάτι που έδειξε και κόντρα στους Πέσερς. Ο Greek Freak μέτρησε 40 πόντους με 11/16 βολές, 13/17 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 15 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 35 λεπτά και οι Μπακς έφτασαν σε άλλη μια νίκη τη φετινή σεζόν.

Αυτά που έκανε κόντρα στην Ιντιάνα θύμισαν τον θρύλο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Ο Έλληνας σταρ τελείωσε με 40 πόντους, 15 ριμπάουντ και 75% εντός πεδιάς και έγινε ο 2ος παίκτης στην ιστορία των ελαφιών που γράφει τέτοια στατιστική μετά τον Τζαμπάρ.

Επιπλέον τέτοια επίδοση έχει να εμφανιστεί στο ΝΒΑ μετά τον Τσαρλς Μπάρκλει που είχε κάνει το 40-15-5 με 75% ευστοχία στις 30 Νοέμβρη του 1988. Σίγουρα μια ιδιαίτερη βραδιά από κάθε άποψη για τον ηγέτη του Μιλγουόκι που πάει με σπασμένα τα φρένα στο κρισιμότερο σημείο της σεζόν.

Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη

Giannis is the second Bucks player with 40 points, 15 rebounds and 75% shooting in a game.

The other was Kareem Abdul-Jabbar. pic.twitter.com/H2IVu0r6QT

— SportsCenter (@SportsCenter) May 14, 2021