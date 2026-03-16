Γιουρτσεβέν: «Στην Ευρώπη το παιχνίδι είναι χαοτικό...»

Ο Ομέρ Γιουρτσεβέν μιλάει για το ντεμπούτο του με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο ΝΒΑ και τις διαφορές με το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Όλα έγιναν πολύ γρήγορα στην περίπτωση του Ομέρ Γιουρτσεβέν, ο οποίος έφυγε από τον Παναθηναϊκό AKTOR, αγωνίστηκε στην Εθνική Τουρκίας και με ενδιάμεσο σταθμό την G-League (με τη θυγατριοκή των Ρόκετς) υπέγραψε δεκαήμερο συμβόλαιο με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Στο «ντεμπούτο» του με τους Νιου Γιορκ Νικς η ομάδα του Στιβ Κερ γνώρισε την ήττα και ο Τούρκος σέντερ στα 13 λεπτά που αγωνίστηκε δεν σκόραρε, αλλά πήρε 4 ριμπάουντ.

«Η τελευταία εβδομάδα ήταν τρελή. Ήμουν στην Ευρώπη, μετά στην εθνική ομάδα, ύστερα στους Βάιπερς και τώρα στους Γκόλντεν Στέιτ. Είναι τεράστια ευκαιρία και νιώθω ευλογημένος, αλλά πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος και να προσαρμόζεσαι άμεσα, επομένως αν αυτό πρέπει να κάνω, θα το κάνω» δήλωσε αρχικά ο Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Για την προσαρμογή του στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας σε μια ημέρα μόνο, είπε: «Δεν είχαν καν 24 ώρες, σήμερα το πρωί ξεκίνησα να βλέπω κάποιες τεχνικές και κατά τη διάρκεια του shootaround, έπειτα στο meeting με την ομάδα. Όπως είπα και πριν είναι μια προσαρμογή η οποία πρέπει να γίνει γρήγορα και αυτή είναι η δουλειά μας ως επαγγελματίες μπασκετμπολίστες».

Για τη συνεργασία του με τον Στιβ Κερ, υπογράμμισε: «Μου έδειξαν τον τρόπο που θέλουν να παίζουν στην άμυνα και το πλάνο τους και στην επίθεση και έκαναν πολύ καλή δουλειά στο να το απλοποιήσουν για εμένα και το εκτιμάω ιδιαιτέρως. Έχεις έναν θρυλικό προπονητή εδώ. Ο Στιβ Κερ ήταν πάντα ένας θρύλος για μένα. Είναι απίστευτο να βρίσκομαι σε έναν οργανισμό με τόσες μεγάλες προσωπικότητες».

Για την Ευρώπη και το ΝΒΑ, όσον αφορά το μπάσκετ που παίζετε, τόνισε: «Στην Ευρώπη το παιχνίδι είναι πιο χαοτικό. Οι άμυνες κλείνουν περισσότερο, οι αποστάσεις είναι μικρότερες και είναι πιο εύκολο να καλύψεις τους υπόλοιπους παίκτες. Αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν τεράστια διαφορά. Όταν μάθεις να παίζεις σε τόσο περιορισμένο χώρο στην Ευρώπη, εδώ όλα φαίνονται πιο ανοιχτά και οι αποφάσεις γίνονται πιο καθαρές».

Όσο για το τι σημαίνει να είσαι σέντερ σε μια ομάδα στο ΝΒΑ, σχολίασε: «Εδώ το σημαντικό είναι να δημιουργείς χώρο για τους σουτέρ και να λειτουργούν σωστά τα κοψίματα. Είναι διαφορετική φιλοσοφία από αυτή που είχα πριν λίγες μέρες».