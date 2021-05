Στους Νετς έως το τέλος της σεζόν ο Μάικ Τζέιμς! (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ όχι μόνο βρέθηκε στο ΝΒΑ με δεκαήμερα συμβόλαια, αλλά κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή του στο Μπρούκλιν μέχρι το τέλος της χρονιάς!

Ο άλλοτε παίκτης και του Παναθηναϊκού κατάφερε να πείσει τους ανθρώπους τους Νετς να τον κρατήσουν στην ομάδα, με τον ίδιο να έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το φετινό τρόπαιο του ΝΒΑ!

Στα 12 ματς που έχει δώσει το παρών με την παρέα των Ντουράντ, Χάρντεν και Ίρβινγκ, ο Μάικ Τζέιμς έχει κατά μέσο όρο 6,6 πόντους, 3,6 ασίστ και 2,2 ριμπάουντ ανά 16,6 λεπτά συμμετοχής.

The Brooklyn Nets are signing guard Mike James to a deal for the remainder of the season, sources tell @TheAthletic @Stadium. James has been productive over two 10-day contracts.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 13, 2021