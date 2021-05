Το πρώτο συμβόλαιο ολοκληρώθηκε, μετά το πέρας των 10 ημερών. Αλλά ο Μάικ Τζέιμς αναμένεται να μείνει για τουλάχιστον 10 ημέρες ακόμη στο Μπρούκλιν. Στα 5 ματς που αγωνίστηκε ο άλλοτε guard του Παναθηναϊκού, της Αρμάνι και της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, μέτρησε 7.4 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ.

Αυτό θα είναι το τελευταίο 10ήμερο συμβόλαιο που μπορεί να υπογράψει με τους Νετς. Μετά την ολοκλήρωσή του, το Μπρούκλιν μπορεί μόνο να του προσφέρει συμβόλαιο για το υπόλοιπο της σεζόν.

The Nets plan to sign Mike James to a second 10-day contract on Monday, league sources say.

— Marc Stein (@TheSteinLine) May 3, 2021