Την Παρασκευή 23 Απριλίου οι Μπρούκλιν Νετς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μάικ Τζέιμς, υπογράφοντας μαζί του 10ήμερο συμβόλαιο. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο Αμερικανός γκαρντ θα μετακόμιζε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού μεσούσης της σεζόν μετά τα όσα συνέβησαν στην ΤΣΣΚΑ.

Πολλώ δε μάλλον για μια ομάδα η οποία έχει έναν μεγάλο στόχο και αυτός δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος! Γιατί όμως να μην «κέντριζε» το ενδιαφέρον της; Από τη μία πρόκειται για έναν από τους καλύτερους σκόρερ και δημιουργούς της EuroLeague. Από την άλλη είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας η οποία έχει πάντα ως στόχο το τρόπαιο της EuroLeague. Και επίσης δεν θα ήταν «rookie» στο ΝΒΑ καθώς έχει περάσει από τα παρκέ του καλύτερου πρωταθλήματος του πλανήτη και μάλιστα με πολύ καλά νούμερα...

Στην περίπτωσή του έπαιξε μεγάλο ρόλο και το timing. Οι λύσεις στη θέση του point guard είχαν μειωθεί στους Νετς μετά τα προβλήματα τραυματισμών και η περίπτωση του... ελεύθερου έως το καλοκαίρι Μάικ Τζέιμς, έμοιαζε ως η ιδανική. Γι' αυτόν τον λόγο, άλλωστε, αποκτήθηκε σε πρώτη φάση με 10ήμερο συμβόλαιο. Προκειμένου να δείξει εάν και εφόσον μπορεί να καλύψει αυτά τα «κενά» και παράλληλα να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση ακόμα και σε «full roster».

Όπως είναι γνωστό θα παραμείνει εκτός ο Τζέιμς Χάρντεν τουλάχιστον έως τις 11 Μαΐου, ο «παγκίτης» Κρις Κιόζα θα επιστρέψει μετά το πρώτο 15ημερο του επόμενου μήνα ενώ επέστρεψε στα «πιτς» και ο Κάιρι Ίρβινγκ. Όπερ και σημαίνει ότι ο μοναδικός κλασσικός point guard αυτή τη στιγμή είναι ο Μάικ Τζέιμς! Στα πρώτα του τέσσερα ματς με τους Νετς είχε καλές και... άστοχες στιγμές. Μόνο στο τελευταίο ματς με τους Πέισερς δεν μπόρεσε να σκοράρει εντός παιδιάς έχοντας 0/7 σουτ ωστόσο στον «δημιουργικό» του ρόλο τα πήγε πολύ καλά με 7 τελικές πάσες.

Μέχρι στιγμής το πρόσημο είναι θετικό αναλογικά με τον ρόλο που κλήθηκε να έχει στο Μπρούκλιν εν μία νυκτί. Βέβαια το τελευταίο ματς του... έριξε τα νούμερα όσον αφορά το σκοράρισμα (5,5π.) ωστόσο στα 18,5 λεπτά συμμετοχής που κατάφερε να βρει στο rotation του Στιβ Νας, μοιράζει 4,5 ασίστ κατά μέσο όρο και παίρνει και 3 ριμπάουντ. Αρχικός στόχος δεν είναι άλλος από το να υπογράψει σε πρώτη φάση και δεύτερο 10ήμερο συμβόλαιο στους Νετς το οποίο στη συνέχεια να γίνει εγγυημένο έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής χρονιάς. Είτε υπάρχουν απουσίες στην ομάδα του Μπρούκλιν, είτε δεν υπάρχουν απουσίες.

Το πρώτο πέρασμα και η... αποκλειστικότητα

Άλλωστε απέδειξε και στο προηγούμενο πέρασμά του από το ΝΒΑ, ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικά και στο σκοράρισμα όταν και εφόσον του ζητηθεί. Η πρώτη επαφή του Μάικ Τζέιμς με το ΝΒΑ έγινε στο πρώτο μισό της σεζόν 2017-18 φορώντας για 32 ματς τη φανέλα των Φοίνιξ Σανς και για 4 ματς τη φανέλα του Νιου Όρλεανς Πέλικανς.

Σε 36 παιχνίδια πριν πάρει την απόφαση να επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό -τότε- του Παναθηναϊκού ο Αμερικανός είχε μετρήσει κατά μέσο όρο 9,3 πόντους, 3,5 ασίστ, 2,5 ριμπάουντ με 38% εντός παιδιάς και 76% στις βολές. Μάλιστα σε τρία από αυτά τα παιχνίδια κατάφερε να ξεπεράσει τους 20 πόντους και να «γράψει» τις καλύτερες εμφανίσεις του στο καλύτερο πρωτάθλημα.

Στις 26 Νοεμβρίου 2017, ο Τζέιμς είχε 26 πόντους (10/20 σουτ), 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ στην ήττα των Σανς από τους Τίμπεργουλβς εκτός έδρας. Δύο εβδομάδες αργότερα (9/12/2017) πρόσθεσε στο βιογραφικό του άλλους 25 πόντους (8/16 σουτ) και 3 κλεψίματα στην ήττα από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ενώ στις 31 Οκτωβρίου 2017 είχε ηγηθεί των Φοίνιξ Σανς στη νίκη κόντρα στη... νυν ομάδα του (Μπρούκλιν Νετς) με 24 πόντους, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα. Άλλωστε με τις εμφανίσεις του στο ΝΒΑ είχε αναγκάσει την ομάδα της Αριζόνα να αλλάξει το status του συμβολαίου του.Αρχικά ο Μάικ Τζέιμς είχε υπογράψει «two way contract» στους Σανς, το οποίο έγινε εγγυημένο στις αρχές Δεκεμβρίου του 2017. Τότε το Φοίνιξ είχε προθεσμία 45 ημερών μέχρι να καταλήξει στην οριστική του απόφαση. Δηλαδή, είτε θα τον άφηνε ελεύθερο, είτε θα έκανε το συμβόλαιο εγγυημένο. Και συνέβη το δεύτερο.

Βέβαια δύο εβδομάδες αργότερα το Φοίνιξ ανακοίνωσε τη.. λύση της συνεργασίας μαζί του, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί το εγγυημένο συμβόλαιο. Μάλιστα ήταν και ο πρώτος παίκτης του ΝΒΑ που είχε μετατρέψει το two way σε εγγυημένο! Στις 14 Ιανουαρίου 2018 οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς είχαν ανακοινώσει την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ με νέο two way συμβόλαιο ωστόσο τρεις εβδομάδες αργότερα αποτέλεσε παρελθόν προκειμένου να επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού...

Ο ΜΑΪΚ ΤΖΕΙΜΣ ΣΤΟ ΝΒΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΑΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ ΝΕΤΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΩΝΕΣ 32 4 4 40 ΧΡ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 20,9' 4,5' 18,5' 19' ΠΟΝΤΟΙ 10,4 1 5,5 9 ΔΙΠΟΝΤΑ 44% 25% 36% 43% ΤΡΙΠΟΝΤΑ 26% 0% 29% 27% ΒΟΛΕΣ 76% - 60% 74% ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ 2,8 0,3 2,3 2,5 ΑΣΙΣΤ 3,8 1,5 4,5 3,6 ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ 0,8 0,3 0,3 0,7 ΛΑΘΗ 1,5 0,3 1,4 1,4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μάικ Τζέιμς: Το email με το οποίο τον... έδιωξε ο Μεσίνα από την Αρμάνι!

Θετικό και εντυπωσιακό ντεμπούτο του Τζέιμς με τους Νετς! (vid)

Νετς: Μάικς Τζέιμς και επίσημα

Μάικ Τζέιμς: Πήρε μία ευκαιρία που έλεγε ότι δεν ήθελε!