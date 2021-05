Απογοητευμένος ο Αντετοκούνμπο: «Οι βοήθειες στην άμυνα ήταν τραγικές» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα κόντρα στους Σπερς, στην ήττα των Μπακς με 146-125, αλλά για ακόμα μια φορά εμφανίστηκε αρκετά αισιόδοξος στις δηλώσεις του. Έδωσε το σύνθημα για τα 4 τελευταία παιχνίδια της κανονικής διάρκειας και σχολίασε πως θα υπάρξουν τέτοιες βραδιές, αλλά χρειάζεται η ομάδα του να έχει καλύτερες λύσεις.

«Προφανώς δεν κάναμε καλή δουλειά, δεν τους σταματήσαμε γι' αυτό σκόραραν τόσους πόντους. Δεν ήμασταν σκληροί. Προσπαθήσαμε να είμαστε εκεί, αλλά δεν ήμασταν. Έβαζαν σουτ από παντού. Οι βοήθειες στην άμυνα ήταν τραγικές, έβαλαν εύκολα λέι απς μετά από το πικ εν ρολ.

Χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. Να παίζουμε με μεγαλύτερη χαρά και στις δύο άκρες του γηπέδου. Νιώθω εξαιρετικά φέτος. Η ομάδα είναι καλή, είμαστε σε ένα καλό μέρος, πρέπει να παίξουμε καλύτερα αμυντικά. Έχουμε 4 παιχνίδια να βρούμε ρυθμό, είμαστε σε καλό επίπεδο.

Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε, αλλά συνέχισαν να βάζουν καλάθια. Δεν μπορούσαμε να συνέλθουμε. Πρέπει να τους δώσουμε εύσημα, έπαιξαν εξαιρετικά, αλλά πρέπει να τα πάμε καλύτερα. Μερικές φορές θα είναι έτσι, πρέπει να βρεις τρόπο να συνεχίσεις και να κερδίσεις το παιχνίδι. Αλλά έπαιξαν καλά»

“We have 4 games to get our rhythm going. We’re in a good place.” pic.twitter.com/OWWa1hUb2V

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 11, 2021