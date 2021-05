Το... κυνηγούσε εδώ και πολύ καιρό, αλλά πλέον το ρεκόρ είναι δικό του. Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ έφτασε τα 182 triple double κόντρα στους Χοκς, ξεπέρασε τον Όσκαρ Ρόμπερτσον και πλέον βρίσκεται στην κορυφή της λίγκας, γράφοντας ιστορία.

Οι Ουίζαρντς δημιούργησαν ένα όμορφο video για το επίτευγμα του Russ και μεταξύ άλλων οι ΛεΜπρόν, Ρόμπερτσον, Μάτζικ Τζόνσον και Μπράντλεϊ Μπιλ υποκλίθηκαν στον γκαρντ των μάγων. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η οικογένεια του. Ο Ράσελ είναι μοναδικός και έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη.

Δείτε το video της Ουάσινγκτον για την ιστορική στιγμή του Ουέστμπρουκ

Magic, Big O and more congratulate Russ on making history

(via @WashWizards)pic.twitter.com/tlErLsWF82

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 11, 2021