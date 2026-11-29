Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς συνετρίβησαν με 116-91 εντός έδρας από τους Ορλάντο Μάτζικ και ο Τρέι Γιανγκ μετά το τέλος του αγώνα μίλησε για τα κακώς κείμενα στους πρωτευουσιάνους.

Οι Ουίζαρντς γνώρισαν άλλη μια ήττα τα ξημερώματα στο NBA, αυτή τη φορά από το Ορλάντο εντός έδρας με 116-91. Το τελικό σκορ είναι μάλλον... κολακευτικό για τους «Μάγους», αφού οι Μάτζικ «φλέρταραν» αρκετές φορές και με τους 40 πόντους διαφορά σε ένα ματς, όπου οι πρωτευουσιάνοι απογοήτευσαν και έπεσαν στο 7-13.

Λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα, απολύθηκε ο προπονητής, Μπράιαν Κιφ, καθώς η εικόνα της ομάδας του ήταν αποκαρδιωτική. Η Ουάσινγκτον παρά το γεγονός πως έχει στο ρόστερ της τους Τρέι Γιανγκ, Άντονι Ντέιβις, ΝτιΆντρε Έιτον και έναν από τους πιο ελπιδοφόρους rookies, τον Έι Τζέι Ντιμπάντσα δεν έχει καταφέρει να βρει χημεία και να παρουσιάσει ένα θελκτικό και ανταγωνιστικό σύνολο στο παρκέ.

Ο Γιανγκ μετά το πέρας του ματς μίλησε εκτενώς για την προβληματική εικόνα της ομάδας του και τόνισε πως θα έπρεπε να έχουν φανεί ανταγωνιστικοί σε περισσότερους αγώνες. Ακόμη στάθηκε στην απογοήτευση των φιλάθλων και στα σχόλια περί «παλιών κακών Ουίζαρντς» και τη φετινή σεζόν και υπογράμμισε πως πρόκειται για ένα καινούριο σύνολο και θα χρειαστεί υπομονή και πίστωση χρόνου.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τρέι Γιανγκ:

«Αυτή είναι η άποψή τους, και μπορούν να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Νιώθω άσχημα που οι οπαδοί μας το πιστεύουν αυτό για εμάς. Εννοώ, το ρεκόρ μας δεν είναι το ίδιο με αυτό που ήταν παλιότερα, και προφανώς έχουμε μια νέα ομάδα με νέους παίκτες, οπότε θα πάρει χρόνο. Δεν μας αρέσει εδώ που βρισκόμαστε. Είναι πολύ εκνευριστικό για εμάς, και πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί σε περισσότερα παιχνίδια. Ειδικά σε νύχτες όπως η αποψινή (σσ. με τους Μάτζικ), δεν έχει σημασία ποιος παίζει και ποιος όχι, το να χάνουμε με 30 πόντους είναι απαράδεκτο για εμάς».

Στη σεζόν που διανύουμε, ο πρώην σταρ των Χοκς μετρά 17.2 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 8.9 ασίστ για τους Ουίζαρντς, κάνοντας «career low» στο σκοράρισμα.