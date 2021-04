Νετς: Μάικς Τζέιμς και επίσημα

Ο Μάικ Τζέιμς συμφώνησε με τον Αντρέι Βατούτιν να φύγει από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν λόγω των πολλών διαφωνιών με τον Δημήτρη Ιτούδη.

Πριν λίγες μέρες μαθεύτηκε πως θα συνεχίσει τη χρονιά στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Νετς και πριν λίγο επισημοποιήθηκε.

Η ομάδα του Μπρούκλιν του έδωσε δεκαήμερο συμβόλαιο για την ώρα...

OFFICIAL: The Brooklyn Nets have signed free agent guard Mike James to a 10-day contract. pic.twitter.com/bvLPMYkaAq

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 23, 2021