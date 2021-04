Λέικερς: Αργεί ακόμη η επιστροφή του ΛεΜπρόν! (pic)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έλαβαν καλά μαντάτα για την επικείμενη επιστροφή του Άντονι Ντέιβις. Δεν συμβαίνει, ωστόσο το ίδιο και με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Σύμφωνα με το ESPN, ενώ ο Ντέιβις αναμένεται να αγωνιστεί τα ξημερώματα της Παρασκευής απέναντι στους Μάβερικς, ο Λεμπρόν έχει ακόμη.

Σύμφωνα με το ESPN, η επιστροφή του «Βασιλιά» απέχει μερικές εβδομάδες ακόμη, ενώ σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση υπολείπονταν μόνο μίας εβδομάδας του Ντέιβις.

Report: LeBron James is still believed to be 'weeks away' from returning for Lakers https://t.co/xYlqZlTVpn

— NBA Central (@TheNBACentral) April 20, 2021