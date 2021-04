Ο απίθανος Κάρι ξεπέρασε Τζόρνταν και Κόμπι! (pics & vid)

Φοβερά πράγματα κάνει τον τελευταίο καιρό ο Στεφ Κάρι. Ο ηγέτης των Ουόριορς πέτυχε 49 με 10 τρίποντα και καθάρισε τους Σίξερς, με τον κόσμο στη Φιλαδέλφεια να του φωνάζουν «MVP».

Ο Στεφ με αυτόν τον τρόπο μέτρησε το 5ο ματς με 40+ πόντους τον Απρίλη. Έτσι ξεπέρασε τους Μάικλ Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ για τις περισσότερες 40άρες σε ένα μήνα για παίκτη 33 ετών ή μεγαλύτερο.

Επίσης πλέον μετρά 11 σερί 30αρες, το μεγαλύτερο σερί στην ιστορία για παίκτη 33 ετών ή παραπάνω (άφησε πίσω τον Black Mamba). Είναι το μεγαλύτερο σερί στην ιστορία των Ουόριορς μετά τον Τσάμπερλεϊν το 1964.

Tέλος ο σταρ των πολεμιστών έχει 10+ τρίποντα στα 4 από τα 5 τελευταία ματς της ομάδας του. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει τι κάνει τον τελευταίο καιρό. Απλά τον απολαμβάνεις.

Μέγας είσαι Κάρι και θαυμαστά τα έργα σου.

Stephen Curry has 11 straight 30-pt games, the longest streak by a player at age 33 or older in NBA history surpassing Kobe Bryant.

It is also the longest 30-pt game streak by a Warriors player since Wilt Chamberlain in 1964. pic.twitter.com/oBBDVvtqwL

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 20, 2021