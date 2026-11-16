Δείτε τις 10 κορυφαίες φάσεις της βραδιάς στον «μαγικό κόσμο του NBA», στις οποίες δεσπόζει η no look πάσα του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Άλλη μια βραδιά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ολοκληρώθηκε και οι δέκα κορυφαίες φάσεις της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη είναι γι' ακόμη μια φορά συναρπαστικές. «Clutch» στιγμές, αυτοκρατορικά καρφώματα και ομαδικές συνεργασίες κλέβουν την... παράσταση αλλά η κορυφή έχει την «υπογραφή» του ΛεΜπρόν Τζέιμς, με τον «Βασιλιά» να βγάζει καταπληκτική no look πάσα - ασίστ και τον Τζέιλεν Μπράουν να καρφώνει, στη νίκη των Σίξερς κόντρα στους Πέισερς με 131-124, στην παράταση.

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