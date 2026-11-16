NBA: Με βασιλική... λάμψη το Top 10 (vid)
Άλλη μια βραδιά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ολοκληρώθηκε και οι δέκα κορυφαίες φάσεις της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη είναι γι' ακόμη μια φορά συναρπαστικές. «Clutch» στιγμές, αυτοκρατορικά καρφώματα και ομαδικές συνεργασίες κλέβουν την... παράσταση αλλά η κορυφή έχει την «υπογραφή» του ΛεΜπρόν Τζέιμς, με τον «Βασιλιά» να βγάζει καταπληκτική no look πάσα - ασίστ και τον Τζέιλεν Μπράουν να καρφώνει, στη νίκη των Σίξερς κόντρα στους Πέισερς με 131-124, στην παράταση.
Δείτε το Top 10:
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