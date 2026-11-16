Σανς - Λέικερς 123-131: Πέρασαν από το Φοίνιξ με «Luka Magic»
Λούκα Ντόντσιτς... δεν είναι αστείο! Οι Λέικερς (12-2) επικράτησαν με 131-123 των Σανς (5-7) στο Φοίνιξ, με τον Σλοβένο σταρ να καταγράφει 43 πόντους, 3 ριμπάουντ και 9 ασίστ.
43 for Luka 💪 https://t.co/EcO4MA5hNS— Los Angeles Lakers (@Lakers) November 15, 2026
Το LA κυριάρχησε ήταν κυριαρχικό στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης και το τελικό σκορ είναι μάλλον... κολακευτικό για τους Σανς. Οι «Λιμνάνθρωποι» μπήκαν στην τελευταία περίοδο με διαφορά 24 πόντων και στο φινάλε έσβησαν λίγο τις... μηχανές. Ξέχωρα από τον Ντόντσιτς, για το Λος Άντζελες εξαιρετικός ήταν και ο Κουέντιν Γκράιμς, που μέτρησε 22 πόντους, ενώ με double - double τελείωσε τον αγώνα και ο Γουόκερ Κέσλερ (14 πόντοι, 12 ριμπάουντ).
Για τους ηττημένους, κουπί τράβηξε ο Κόλιν Γκίλεσπι με 26 πόντους και 5/10 τρίποντα.
Τα δωδεκάλεπτα: 24-33, 51-64, 80-104, 123-131
Eight straight https://t.co/Pjx010RFjl— Los Angeles Lakers (@Lakers) November 15, 2026
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