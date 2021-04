Για ένα ακόμη ματς των Λος Άντζελες Λέικερς έμεινε εκτός. Αλλά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν προτίθεται να χάνει τον χρόνο του, ο οποίος όλο και μειώνεται για την επιστροφή του, βλέποντας μόνο ένα ματς. Ο τηλεοπτικός φακός των έπιασε την ώρα που φορώντας πολιτικά ρούχα, συνέχιζε την αποκατάσταση του, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε την αναμέτρηση των πρωταθλητών με τους Γιούτα Τζαζ.

Δείτε το βίντεο.

LeBron's rehabbing on the sidelines during the Laker game today @Sedano provides an update. pic.twitter.com/f8LCcK4zL9

— ESPN (@espn) April 17, 2021