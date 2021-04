Καθημερινά Novi Specials στοιχήματα & σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις! (21+)

Η φετινή σεζόν είναι διαφορετική για το ΝΒΑ, αφού μπορούμε να απολαμβάνουμε τον Στεφ Κάρι που πέρυσι είχε χάσει ένα μεγάλο μέρος λόγω του τραυματισμού του στο χέρι.

Ο ηγέτης των Ουόριορς παλεύει μόνος του με τα θηρία να βάλει το Γκόλντεν Στέιτ στα playoffs και οι εμφανίσεις του τον τελευταίο καιρό θυμίζουν εξωγήινο. Όργια έκανε και κόντρα στους Σέλτικς και το κοντέρ έγραψε 47 πόντους. Μάλιστα έβαλε και τρίποντο με το αριστερό χέρι.

Ο Κάρι είναι η χαρά του παιχνιδιού, δεν σταματά τα ρεκόρ και το gazzetta.gr δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να ψηφίσουν αν θεωρούν πως θα ανήκει στο TOP 10 ever όταν τελειώσει την καριέρα του.

Toν τελευταίο καιρό κάνει απίθανα πράγματα

Ο Στεφ Κάρι έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Ουόριορς! Ένας «βασιλιάς» ξεπέρασε έναν άλλον «βασιλιά». Ένα θρύλο του ΝΒΑ, τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν. Εκείνος σταμάτησε στους 17.783 πόντους, ενώ ο Κάρι συνεχίζει. Να γράφει ιστορία και να αλλάζει το ΝΒΑ. Πριν το ματς των Ουόριορς με τους Ντένβερ Νάγκετς, ο Κάρι αναζητούσε 19 πόντους για το milestone του. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι θα το πετύχαινε.

Όμως δεν έμεινε εκεί. Μέτρησε 53 πόντους με 10/18 τρίποντα και μας απέδειξε πως είναι ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας σε μια μεγαλειώδης εμφάνιση. Τα ρεκόρ ήταν πολλά, αλλά η συνέπεια του ηγέτη των πολεμιστών είναι κάτι που δεν μπορεί να κρυφτεί. Ο Κάρι κατάφερε να σκοράρει 30+ πόντους σε 7 σερί ματς και αυτό είναι το καλύτερο σερί στην ιστορία των Ουόριορς μετά τον Ρικ Μπάρι το 1967.

Στο επόμενο ματς συνέχισε να τρελαίνει κόσμο. Ο Στεφ πέτυχε 42 πόντους σε τρία δωδεκάλεπτα κόντρα στους Θάντερ, τελείωσε τον αγώνα χωρίς λάθη και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που σημειώνει δυο φορές 10+ τρίποντα σε back-to-back αγώνες.

@StephenCurry30 has made 29 threes over the last 3 games, the most over a 3-game span in @NBAHistory! pic.twitter.com/rs4gpH5OML — NBA (@NBA) April 15, 2021

Επιπλέον πέτυχε 29 τρίποντα σε διάστημα 3 αγώνων. Ουδείς άλλος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ έχει φτάσει σε αυτόν τον αριθμό σε τρεις συνεχόμενους αγώνες.

vs Θάντερ: 42 πόντοι, 11/16 τρίποντα

vs Νάγκετς: 53 πόντοι, 10/18 τρίποντα

vs Ρόκετς: 38 πόντοι, 8/15 τρίποντα

Stephen Curry is the 3rd player age 33 or older in NBA history to record four 40-point games in calendar month joining Michael Jordan (4 in Jan. 1998) and Kobe Bryant (4 in Jan. 2012). pic.twitter.com/a6XNZUpxwu — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 18, 2021

Και συνεχίζεται το πάρτι. Αν δει κάποιος τα 10 τελευταία του ματς, θα τρελαθεί με τα όσα κάνει στον επιθετικό τομέα. Ο Κάρι έχει βάλει 32,36, 37, 41, 32, 38, 53, 42, 33 και 47. Αδιανότητα πράγματα. απίστευτη σταθερότητα στα υψηλά πατώματα του σκορ. Ασταμάτητος ο σταρ των πολεμιστών.

Επιπλέον έγινε ο τρίτος παίκτης σε ηλικία 33 ετών ή μεγαλύτερος με 4 40άρες μέσα σε ένα μήνα μετά τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Κόμπι Μπράιαντ.

Ο άνθρωπος που ηλεκτρίζει όσο κανείς τα πλήθη

Για να καταλάβει κάποιος καλύτερα τη...μαγειά του Κάρι, χρειάζεται κόσμος στο γήπεδο.

Δεν θα είναι υπερβολή να πούμε πως ο ηγέτης των Ουόριορς ηλεκτρίζει όσο κανείς άλλος τα πλήθη.

Προκαλεί παροξυσμό στον κόσμο του ΝΒΑ και του Γκόλντεν Στέιτ και έχει λείψει από όλους αυτό το συναίσθημα, αφού δεν μπορεί να υπάρξει πλέον γεμάτο γήπεδο.

Μία ντρίμπλα, ένα τρίποντο, μια κίνηση είναι αρκετή για να... τρελάνει το γήπεδο.

Το ΝΒΑ τον έχει ανάγκη για να... πουλήσει καλύτερα το προϊόν του, είναι από τα πρόσωπα της λίγκας. Μοναδικός στο είδος του. Όταν επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα 100%, θα φανεί καλύτερα τι σημαίνει Στεφ Κάρι για όλο τον οργανισμό του ΝΒΑ.

ΝΒΑ χωρίς Κάρι δεν είναι ΝΒΑ. Το ξέρουν άπαντες αυτό και το έζησαν στο... πετσί τους την περσινή προβληματική σεζόν. Ο ηγέτης των Ουόριορς κάνει πιο... νόστιμο το φαγητό, σε... σπρώχνει για να το απολαύσεις πιο εύκολα. Έχει τον τρόπο του για να μην σε αφήνει ποτέ να βαρεθείς, προσφέροντας σου ένα... πλουσιοπάροχο μενού.

Τα επιτεύγματα του

Μέχρι στιγμής ο Κάρι έχει πάρει 3 πρωταθλήματα με τους Ουόριορς, ενώ έχει βρεθεί άλλες 2 φορές σε τελικούς. Έχει αναδειχθεί MVP της λίγκας 2 φορές, ενώ έχει αγωνιστεί σε 7 All Star Game. Επιπλέον είναι μέλος της πρώτης πεντάδας του ΝΒΑ 3 φορές.

Το 2016 ήταν πρώτος σκόρερ στη λίγκα, αλλά και στην κορυφή της λίστας των κλεψιμάτων. Βρίσκεται στο κλειστό club των παικτών που έχουν καταφέρει το 50-40-90 μέσα σε μια σεζόν, δηλαδή να έχει 50+% εντός πεδιάς, 40+% τρίποντα και 90+% βολές.

Πέρα από αυτά θεωρείται ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας και ένας από τους λίγους παίκτες που μπορούν να καυχιούνται πως άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το μπάσκετ. Ένας απίθανος χειριστής μπάλας, πανέξυπνος πασέρ και φυσικά ένα παιδί που μπορεί να τραβήξει χειρόφρενο και να εκτελέσει από παντού πάνω στο παρκέ.

Η παρακαταθήκη που θα αφήσει πίσω του όταν σταματήσει το μπάσκετ είναι τεράστια και έχει χρόνια μπροστά του.

Θεωρείτε πως όταν τελειώσει την καριέρα του θα ανήκει στο TOP 10 των κορυφαίων παικτών της ιστορίας;

Διαβάστε ακόμα

Σέλτικς - Ουόριορς 119-114: Έπος με σαραντάρες από Τέιτουμ-Κάρι! (vid)

Loading...