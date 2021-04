Ας ξεκινήσουμε από τα καλά νέα για τους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο Άντονι Ντέιβις θα υποβληθεί σε νέο γύρο εξετάσεων, όταν η ομάδα επιστρέψει στην Καλιφόρνια και υπάρχει αισιοδοξία πως θα καταφέρει να επιστρέψει σε 10-14 ημέρες! Ο σέντερ των πρωταθλητών έχει τεθεί εκτός αγωνιστικής δράσης από τις 15 Φεβρουαρίου, όταν αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς.

Αν ο Ντέιβις απέχει σχεδόν 10 ημέρες, τότε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ο σταρ των Λέικερς, ο οποίος απουσιάζει ήδη τρεις εβδομάδες, χρειάζεται άλλο τόσο χρονικό διάστημα. Ο «Βασιλιάς» τραυματίστηκε στις 21 Μαρτίου, στην αναμέτρηση των Λέικερς απέναντι στους Χοκς.

Sources: Los Angeles Lakers' Anthony Davis could return in 10-14 days, with LeBron James close be... - via @ESPN App https://t.co/RMkGzHBmPp

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 11, 2021