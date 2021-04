Κερ για ανταλλαγές: «Μόνο Γιάννης, Κάρι και ΛεΜπρον είναι απλησίαστοι» (pic)

Οι Ουόριορς φέτος παλεύουν για μια θέση στα playoffs παίζοντας χωρίς τον έναν σταρ τους. Ο Κάρι τους τραβάει μόνος του, ενώ ο σχεδιασμός είχε και τον Τόμπσον δίπλα του, αλλά στάθηκε άτυχος.

Ο Στιβ Κερ πάντως έκανε δηλώσεις και έδειξε τις προθέσεις τους για την νέα σεζόν. Όταν ρωτήθηκε αν ο Ουάισμαν θα είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή ήταν ξεκάθαρος. Να θυμίσουμε ότι ο νεαρός είναι το Νο.2 του φετινού ντραφτ, που όμως έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς και έπαιξε ελάχιστα.

«Πόσοι παίκτες δεν αγγίζονται στο ΝΒΑ; Ο ΛεΜπρον, ο Στεφ και ο Γιάννης; Αυτοί. Όλοι οι άλλοι μπορούν να ανταλλαχθούν».

Ο Κερ σίγουρα δεν είναι ο GM της ομάδας του, αλλά έχει άποψη και την λέει. Όταν λέει ότι μόνο ο Κάρι δεν ανταλλάσσεται αφήνει όλα τα άλλα ονόματα ανοιχτά. Ουάισμαν, Τόμπσον, Γκιριν... Σίγουρα οι Ουόριορς δεν θα κάτσουν πολύ καιρό ακόμα να παλεύουν και να μην άνουν πρωταθλητισμό. Η ομάδα έχει μάθει να πρωταγωνιστεί και σύντομα θα θελήσει να γυρίσει εκεί. Πως θα το κάνει αυτό, θα έχει ενδιαφέρον.

Steve Kerr on James Wiseman’s trade availability: “How many players are truly untouchable in the NBA? LeBron, Steph, and Giannis? That’s about it. Everyone is tradeable.” (via @NickFriedell)

— Legion Hoops (@LegionHoops) April 17, 2021