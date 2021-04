Ο κόσμος «κατακτά» το ΝΒΑ: Μη Αμερικανοί όλοι οι υποψήφιοι MVP! (pic)

Κάποτε κάποιος μη Αμερικανός δυσκολεύονταν πάρα πολύ να γίνει αποδεκτός στο ΝΒΑ. Οι ξένοι κρινόντουσαν πολύ πιο αυστηρά απ' ότι οι Αμερικανοί και έπρεπε να αποδείξουν διπλά την αξία τους μέσα στο παρκέ. Φαίνεται ότι το ταλέντο που υπάρχει σε όλον τον κόσμο, κατάφερε να ξεχωρίσει και στον δύσκολο κόσμο του ΝΒΑ.

Η νέα τετράδα των φαβορί για τον τίτλο του MVP είναι οι Γιόκιτς, Αντετοκούνμπο, Ντόντσιτς και Εμπίντ. Ένα κοινό που έχουν οι 4 αυτοί παίκτες, εκτός από το ότι είναι παικταράδες, είναι ότι προέρχονται από χώρες εκτός Αμερικής. Ένας Σέρβος, ένας Σλοβένος, ένας Έλληνας και ένας Καμερουνέζος διεκδικούν τον τίτλο του κορυφαίου της κανονικής διάρκειας και οι Αμερικάνοι δυσκολεύονται.

Ο ΛεΜπρον έχει μείνει εκτός κούρσας, λόγω του τραυματισμού του, ενώ κανείς άλλος δεν είχε την συνέπεια μέσα στην σεζόν. Γιόκιτς και Εμπίντ ίσως να έχουν το προβάδισμα και μεταξύ των 4, αφού ο Γιάννης ταλαιπωρείται και εκείνος από έναν τραυματισμό, ενώ ο Ντόντσιτς ξεκίνησε δύσκολα, ενώ η ομάδα του δίνει μάχη για τα playoffs.

The top 4 MVP candidates are born outside the US.

It’s a global game.

