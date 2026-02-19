Αντετοκούνμπο: «Αν ήταν αποκλειστικά δική μου απόφαση, ίσως να είχα ήδη φύγει από τους Μπακς»

Στο μέλλον του στους Μπακς όπως και στην πιθανότητα να είχε αποχωρήσει στο παρελθόν, αναφέρθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του, στην Cosmote TV.

Στο πλαίσιο του NBA All Star Game 2026 ο Γιάννης Αντετονκούμπο, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote TV και αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να φύγει από του Μιλγουόκι Μπακς.

Ο διεθνής «αστέρας» των... ελαφιών τόνισε πως αν ήταν στο χέρι του, μπορεί να είχε ήδη αποχωρήσει από τον σύλλογο τον οποίο βρίσκεται από το 2013, ενώ πρόσθεσε πως όταν θα γίνει free agent θα αποφασίσει εκείνος για τον εαυτό του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Δεν ξέρω αν θα φύγω, δεν είναι στο χέρι μου. Αν ήταν αποκλειστικά δική μου απόφαση, ίσως να είχα ήδη φύγει. Σε ενάμιση χρόνο, όταν γίνω free agent στα 32 μου, τότε θα είναι στο χέρι μου. Όπως λένε οι Αμερικανοί, οι γνώμες είναι φθηνές. Αυτή τη στιγμή είμαι στο Μιλγουόκι».

Για την επιστροφή του στα παρκέ τόνισε πως όσο είναι υγιής θα αγωνίζεται κανονικά: «Κανείς δεν μπορεί να μου πει να μην παίξω. Δεν έδωσα ποτέ αυτό το δικαίωμα. Όσο με κρατούν τα πόδια μου, θα είμαι εκεί».