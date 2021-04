Ουόριορς: Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Ουάισμαν (pic)

Ο Τζέιμς Ουάισμαν υποβλήθηκε σε επέμβαση, προκειμένου να διορθώσει τον σχισμένο μηνίσκο του στο δεξί γόνατό του. Και οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς επισημοποίησαν ότι ο rookie σέντερ τους θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν. Και θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στην έναρξη της επόμενης αγωνιστικής χρονιάς.

Φέτος, ο Ουάισμαν, σε 39 αγώνες, μέτρησε 11.5 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 0.7 ασίστ.

Warriors say rookie center James Wiseman will officially miss remainder of season and return for 2021-22 season after undergoing surgery on torn meniscus in right knee.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 15, 2021