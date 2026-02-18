Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραχώρησε συνέντευξη στην Μαλί Άντριους και αναρωτιούνται τι σήμαινε η μπλούζα που φορούσε.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στο ESPN και αναφέρθηκε στο μέλλον, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αποχώρησης, αν δεν είναι στα... πλάνα του Μιλγουόκι να διεκδικήσει κι άλλο πρωτάθλημα.

Πολλοί παρατήρησαν πως ο Έλληνας σταρ φορούσε μια μπλούζα που έγραφε «20 seconds could save a life». Τι όμως σημαίναι αυτό και τι μήνυμα θέλησε να περάσει ο Greek Freak;

Η καμπάνια «20 δευτερόλεπτα θα μπορούσαν να σώσουν μια ζωή» προωθεί την εγγραφή δωρητών βλαστοκυττάρων αίματος για την υποστήριξη του πρώην προπονητή του NBA, Ed Lacerte, και άλλων που μάχονται με την οξεία λευχαιμία. Την συγκεκριμένη πρωτοβουλία στηρίζουν ομάδες του ΝΒΑ όπως οι Σέλτικς. Μια πολύ μικρή, γρήγορη ενέργεια —συγκεκριμένα η εγγραφή ως δότης βλαστοκυττάρων αίματος ή μυελού των οστών— μπορεί να έχει τεράστιο, σωτήριο αντίκτυπο για ασθενείς με καρκίνους ή διαταραχές του αίματος.