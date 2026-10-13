Με διαφορά ύψους 49 εκατοστών, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Γιαο Μινγκ έγιναν viral στο Μακάου, με τη φωτογραφία τους δίπλα δίπλα να προκαλεί χιουμοριστικά σχόλια στα social media και να φέρνει μέχρι και τον παραλληλισμό με τον Δαβίδ και τον Γολιάθ.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι του αθλητισμού συναντήθηκαν στο ίδιο γήπεδο και μια φωτογραφία ήταν αρκετή για να τραβήξει τα βλέμματα. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Γιαο Μινγκ παρακολούθησαν από κοντά το φιλικό παιχνίδι των Ντάλας Μάβερικς με τους Χιούστον Ρόκετς στην Κίνα, προσφέροντας στους χρήστες των social media ένα στιγμιότυπο που γρήγορα έγινε viral, λόγω της τεράστιας διαφοράς ύψους.

Ο άλλοτε αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, με ύψος 1,80 μ., κάθισε δίπλα στον παλαίμαχο Κινέζο σέντερ, ο οποίος φτάνει τα 2,29 μ. Η διαφορά των 49 εκατοστών ανάμεσά τους δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη, με τις αντιδράσεις στο διαδίκτυο να διαδέχονται η μία την άλλη.

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Οι δύο θρύλοι του αθλητισμού φωτογραφήθηκαν μαζί με τον ιδιοκτήτη των Μάβερικς, Πάτρικ Ντιμόν, ενώ ο Μπέκαμ είχε την ευκαιρία να συναντήσει και τους Ταρί Ίσον και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς των Ρόκετς. Το κοινό, ωστόσο, στάθηκε κυρίως στην εντυπωσιακή διαφορά ύψους των δύο ανδρών. Η εικόνα τους δίπλα δίπλα προκάλεσε αρκετά σχόλια στο X, με ορισμένους χρήστες να αναρωτιούνται αν η φωτογραφία ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

«Ο Ντέιβιντ μοιάζει με παιδί δίπλα στον Γιαο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος παρομοίασε το στιγμιότυπο με την εικόνα ενός μικρού αγοριού που κάθεται δίπλα στον πατέρα του. Δεν έλειψε, φυσικά, και η αναφορά στον Δαβίδ και τον Γολιάθ, σε μια σύγκριση που αποτύπωσε με χιούμορ την απόσταση ανάμεσα στα δύο μεγέθη. Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που οι δύο άνδρες συναντιούνται στο Μακάου. Την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς είχαν βρεθεί ξανά μαζί, αυτή τη φορά παρέα με τον Σακίλ Ο'Νιλ και τον Τζάκι Τσαν.