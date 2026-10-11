ΝΒΑ: Με θετικούς Ντε Λαρέα και Μπιμπέροβιτς οι Μάβερικς νίκησαν τους Ρόκετς
Οι Ντάλας Μάβερικς έκαμψαν την αντίσταση των Χιούστον Ρόκετς στην Κίνα με 132-115, εννέα μέρες πριν το επίσημο τζάμπολ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι Σέρχιο Ντε Λαρέα και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς είχαν θετική παρουσία για τους Τεξανούς με 9 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 8 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 μπλοκ, αντίστοιχα.
Ο Ίρβινγκ κατέγραψε 17 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ στην επιστροφή του, ενώ ο Κούπερ Φλαγκ τελείωσε με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Σημειώνεται πως ο Τζον Πουλακίδας δεν αγωνίστηκε.
Στον αντίποδα, για τους ηττημένους, ο Σμαρτ είχε 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 μπλοκ, με τον Σέπαρντ να προσθέτει 17 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ. Τζαμπάρι Σμιθ και Τόμπσον είχαν από 14 πόντους έκαστος, ενώ με 12 τελείωσε ο Τσιέμπβε.
Τα δεκάλεπτα: 28-27, 58-51, 95-85, 132-115
🏀 SUNDAY'S FINAL SCORES 🏀 Kyrie Irving scores a team-high 17 points in 22 minutes of action in his return to the court as the @dallasmavs win Game 2 of the NBA China Games 2026! Zaccharie Risacher: 16 PTS Cooper Flagg: 14 PTS, 7 AST, 2 STL Naji Marshall: 14 PTS, 3 STL, 2 BLK https://t.co/fKsTFG23nu— NBA (@NBA) October 11, 2026
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