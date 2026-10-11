Οι Ντάλας Μάβερικς επιβλήθηκαν των Χιούστον Ρόκετς με 132-115 στο πλαίσιο της preseason του NBA. Θετικοί για τον οργανισμό του Τέξας οι Ντε Λαρέα και Μπιμπέροβιτς.

Οι Ντάλας Μάβερικς έκαμψαν την αντίσταση των Χιούστον Ρόκετς στην Κίνα με 132-115, εννέα μέρες πριν το επίσημο τζάμπολ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι Σέρχιο Ντε Λαρέα και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς είχαν θετική παρουσία για τους Τεξανούς με 9 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 8 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 μπλοκ, αντίστοιχα.

Ο Ίρβινγκ κατέγραψε 17 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ στην επιστροφή του, ενώ ο Κούπερ Φλαγκ τελείωσε με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Σημειώνεται πως ο Τζον Πουλακίδας δεν αγωνίστηκε.

Στον αντίποδα, για τους ηττημένους, ο Σμαρτ είχε 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 μπλοκ, με τον Σέπαρντ να προσθέτει 17 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ. Τζαμπάρι Σμιθ και Τόμπσον είχαν από 14 πόντους έκαστος, ενώ με 12 τελείωσε ο Τσιέμπβε.

Τα δεκάλεπτα: 28-27, 58-51, 95-85, 132-115