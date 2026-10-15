Πουλακίδας: Έλαμψε απέναντι στους Πέλικανς (vid)
Ο Τζον Πουλακίδας ήταν εκπληκτικός με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς, στο φιλικό παιχνίδι της ομάδας του Τέξας κόντρα στους Πέλικανς! Οι Mavs έπεσαν στο... καναβάτσο με 101-97, όμως ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ κατέγραψε 16 πόντους, με 4/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 1 τάπα σε 25:33 λεπτά συμμετοχής. Επιπρόσθετα, γέμισε περισσότερο τη στατιστική του με 1/2 δίποντα και 2/3 βολές. Μοναδικό «μελανό σημείο», τα τρία λάθη σε μια κατά τα άλλα πληθωρική εμφάνιση.
Ο 23χρονος αθλητής συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις, καθώς είχε ιδιαιτέρως ενθαρρυντική εικόνα και στο φετινό Summer League. Όλα αυτά, πέντε ημέρες πριν από το πρώτο επίσημο τζάμπολ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
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