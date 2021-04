Ο τίτλος δίπλα στο όνομα του Λαμάρ Όντομ αναφέρει «παγκόσμιος πρωταθλητής»! Ο 41χρονος, πρωταθλητής με τους Λος Άντζελες Λέικερς, προσπαθεί να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας που τον ταλαιπώρησαν, έχοντας κάνει χρόνια χρήση ναρκωτικών ουσιών και διάφορες άλλες καταχρήσεις.

Ο αγώνας θα γίνει στις 12 Ιουνίου, με τον Όντομ να υπογράφει το συμβόλαιο για να αγωνιστεί από τις 20 Ιανουαρίου. Οι δύο επίδοξοι πυγμάχοι έκαναν την καθιερωμένη συνάντηση για τη ζύγιση και τις απαραίτητες φωτογραφίες.

It’s going down ~ I have ZERO plans on losing to this guy and If by chance I do ........ nahhhhhh not happening TAP IN follow my IG for updates !! #Fight #CelebrityBoxing pic.twitter.com/VHC5Q0Haz5

— LAMAR ODOM (@RealLamarOdom) March 29, 2021