Σλούκας: «Ο Παναθηναϊκός είναι από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη»

Για τη δύσκολη περίοδο του Παναθηναϊκού, καθώς και στην προσθήκη του Χέιζ-Ντέιβις αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Κώστας Σλούκας, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός είναι Κυπελλούχος Ελλάδος για το 2026, αφού επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-79, με τον Κώστα Σλούκα στις δηλώσεις του να αναφέρεται στο νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων» τον Χέιζ-Ντέιβις.

Επιπλέον μίλησε και για την κακή περίοδο που πέρασε η ομάδα του τον Γενάρη και έθεσε τον στόχο του Final-Four.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Σλούκας:

«Ήταν μια δύσκολη περίοδος ο Ιανουάριος, με πολλά σκαμπανεβάσματα, τραυματισμούς, κακό μπάσκετ. Οι μεγάλες ομάδες στα δύσκολα συσπειρώνονται. Κάναμε κυρίαρχο παιχνίδι.

Έδωσε αέρα ο Χέις Ντέιβις, έδωσε εμπειρία, είναι πολύ ικανός παίκτης στο να διαβάσει καταστάσεις. Έβαλε σκληράδα και mentality στο γήπεδο και άλλαξε η εικόνα προς το καλύτερο.Ο Χολμς αρχίζει και καταλαβαίνει περισσότερα από το ευρωπαϊκό μπάσκετ και έκανε καλύτερα πράγματα σε άμυνα και επίθεση.

Ο Παναθηναϊκός είναι από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη. Από Δευτέρα κάτω το κεφάλι για να βρεθούμε στο Final-4 της EuroLeague»