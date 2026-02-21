Σλούκας: «Ο Παναθηναϊκός είναι από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη»
Ο Παναθηναϊκός είναι Κυπελλούχος Ελλάδος για το 2026, αφού επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-79, με τον Κώστα Σλούκα στις δηλώσεις του να αναφέρεται στο νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων» τον Χέιζ-Ντέιβις.
Επιπλέον μίλησε και για την κακή περίοδο που πέρασε η ομάδα του τον Γενάρη και έθεσε τον στόχο του Final-Four.
Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Σλούκας:
«Ήταν μια δύσκολη περίοδος ο Ιανουάριος, με πολλά σκαμπανεβάσματα, τραυματισμούς, κακό μπάσκετ. Οι μεγάλες ομάδες στα δύσκολα συσπειρώνονται. Κάναμε κυρίαρχο παιχνίδι.
Έδωσε αέρα ο Χέις Ντέιβις, έδωσε εμπειρία, είναι πολύ ικανός παίκτης στο να διαβάσει καταστάσεις. Έβαλε σκληράδα και mentality στο γήπεδο και άλλαξε η εικόνα προς το καλύτερο.Ο Χολμς αρχίζει και καταλαβαίνει περισσότερα από το ευρωπαϊκό μπάσκετ και έκανε καλύτερα πράγματα σε άμυνα και επίθεση.
Ο Παναθηναϊκός είναι από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη. Από Δευτέρα κάτω το κεφάλι για να βρεθούμε στο Final-4 της EuroLeague»
