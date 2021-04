Ακόμα προσπαθούμε να συνέλθουμε από το αδιανόητο πόστερ του Μάιλς Μπρίτζες στον Κλιντ Καπέλα.

Ο Dunker των Χόρνετς... διέλυσε τον ψηλό των Χοκς και τρέλανε τον εκφωνητή της Σάρλοτ που δεν μπορούσε να πιστέψει με τίποτα αυτό που είδαν τα μάτια του.

Φέτος στο ΝΒΑ έχουμε απολαύσει μερικά εντυπωσιακά καρφώματα και το gazzetta.gr θέλησε να βάλει και πάλι στην εξίσωση τους αναγνώστες του.

Ξεχωρίσαμε 7 εκπληκτικές... πτήσεις και ζητάμε από εσάς να ψηφίσετε το κορυφαίο της σεζόν μέχρι τώρα. Ας μας συγχωρήσουν οι φίλοι μας αν ξεχάσαμε κάποιο, ωστόσο τα 4 που ακολουθούν δεν γινόταν να λείπουν με τίποτα.

Πάμε να τα θυμηθούμε και στο τέλος ψηφίστε το καλύτερο

O Έντουαρντς διαλύει τον Ουατανάμπε

DID THIS DUDE JUST DO THIS?! pic.twitter.com/epDGybBjpo

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 20, 2021