O Αλκαράθ σε 50 λεπτά έγινε πρωταθλητής και στην Ντόχα

Ο Κάρλος Αλκαράθ νικώντας τον Αρτούρ Φις με 2-0 σετ σε 50 λεπτά, κατέκτησε τον τίτλο και στο 500άρι τουρνουά στην Ντόχα, φθάνοντας στους 26 συνολικά στην καριέρα του.

Μόλις πενήντα λεπτά της ώρας χρειάστηκε ο Κάρλος Αλκαράθ προκειμένου να νικήσει τον Αρτούρ Φις με 6-2, 6-1 και στη δεύτερή του συμμετοχή στο ATP 500 στην Ντόχα να κατακτήσει τον τίτλο.

Ο Αλκαράθ πριν από τρεις εβδομάδες με τον θρίαμβό του στο Australian Open έγινε ο νεότερος σε ηλικία παίκτης που ολοκληρώνει το Grand Slam καριέρας, τώρα συνέχισε στους δικούς του ρυθμούς και στην Ντόχα.

Πάρτε ανάσα: Δώδεκα νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια μέσα στο 2026, 9ος τίτλος σε επίπεδο ATP 500, έπιασε τον Άντι Μάρεϊ, πιο πάνω βρίσκεται το Big 3 (Φέντερερ 16, Ναδάλ 15, Τζόκοβιτς 14), 26ος τίτλος καριέρας, συνολικό ρεκόρ 292 νικών και 65 ηττών κι όλα αυτά για έναν παίκτη ο οποίος στις 5 Μάη θα γίνει 23 ετών!

«Φέτος ήρθα πεινασμένος για περισσότερα», είπε ο Αλκαράζ, καθώς πέρυσι στην Ντόχα είχε αποκλειστεί στα προημιτελικά και πρόσθεσε: «Ήταν ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα για τη χρονιά. Δεν ήταν εύκολο. Έπρεπε να είμαι δυνατός ψυχικά με την ομάδα μου. Απλά παίζω εξαιρετικό τένις και είμαι πολύ χαρούμενος γι αυτήν την εβδομάδα. Αυτό το τρόπαιο σημαίνει πολλά για μένα».

Ο Φις εμφανίστηκε σε τελικό μετά τη νίκη του στο 500άρι τουρνουά στο Τόκιο, τον Οκτώβριο του 2024, όμως δεν μπόρεσε να κοντράρει τον μεγάλο του αντίπαλο, παρόλα αυτά ο 21χρονος Γάλλος κέρδισε επτά θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, ανέβηκε στο Νο.33 και θα συνεχίσει στο Ντουμπάι, όπου τον περιμένει ο Γίρι Λεχέτσκα.

«Έχουν περάσει οκτώ ατελείωτοι μήνες με τον τραυματισμό μου. Οπότε, σε μια τέτοια εποχή, πρέπει απλώς να σκέφτομαι τους τελευταίους οκτώ μήνες που δυσκολευόμουν, που δεν έπαιζα τένις» είπε ο Φις.

