Δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη νίκη των Μπακς επί των Μάτζικ. Παρόλα αυτά μετά το τέλος του ματς έδωσε χαρά σε έναν μικρό φίλαθλο της ομάδας του. Ο Greek Freak έδωσε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε με τον πιτσιρικά, ο οποίος πετούσε από τη χαρά του για αυτό που ζούσε.

Δείτε τις όμορφες στιγμές μαζί με τον μικρό που θα δυσκολευτεί να ξεχάσει τη βραδιά που τα είπε με τον MVP.

The MVP was out tonight, but still made this young fan's night!! pic.twitter.com/paQq6lWxOg

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 12, 2021