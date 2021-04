Νετς: Υπέγραψε για $4.1 εκατομμύρια ο Τζόνσον (vids)

Ο 24χρονος φόργουορντ, ο οποίος έγινε πικ στο νούμερο 50 του NBA Draft 2018 από τους Πίστονς πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις στα δυο δεκαήμερα συμβόλαια που του έδωσαν το προηγούμενο διάστημα οι Νετς, μετρώντας 7.8 πόντους με 65.7% στα σουτ εντός πεδιάς και 5.8 ριμπάουντ σε έξι συμμετοχές.

Όπως, λοιπόν αποκάλυψε ο Wojnarowski, ο Αλίζ Τζόνσον συμφώνησε με τους Νετς για πολυετές συμβόλαιο αντί 4.1 εκατομμυρίων δολαρίων!

Johnson had his choice of a bit more guaranteed money elsewhere, but wanted to stay the course with Nets where's averaged 7.8 points and 5.8 rebounds on 65.7 percent shooting in six appearances.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 11, 2021