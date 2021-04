ΝΒΑ: Ο γιος του Σκότι Πίπεν δήλωσε συμμετοχή στο Draft! (vid & pic)

Ευχή και κατάρα. Ένα «βαρύ» όνομα έχε όλα τα καλά του κόσμου. Και όλα τα κακά. Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά τον διάσημο πατέρα του, ο Σκότι Πίπεν Τζούνιορ θα επιχειρήσει να μπει και αυτός στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Το μακρινό 1987 ο μετέπειτα έξι φορές πρωταθλητής, είχε επιλεγεί στο Νο5 του Draft από τους Σικάγο Μπουλς.

Τώρα, ο Τζούνιορ, προερχόμενος από μία καλή σεζόν στο Βάντερμπιλτ, την πρώτη του, σκοπεύει να βαδίσει στα χνάρια του μπαμπά του. Ο γιος του Πίπεν αγωνίζεται στη θέση του guard και έχει ύψος 1.85μ.. Πάντως, το ESPN, στην καθιερωμένη λίστα που συγκροτεί στην τελική ευθεία για το Draft δεν τον έχει συμπεριλάβει.

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει προσλάβει ατζέντη, απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία.

The son of six-time NBA champion Scottie Pippen, Scotty Pippen Jr. has declared for the #NBA draft without an agent.

"We all have dreams and I am ready to pursue mine," the young Pippen said through a social media post.

— SBOTOP (@sbotopofcl) April 11, 2021