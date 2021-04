Φαβορί για την κατάκτηση του ΝΒΑ είναι οι Νετς, οι οποίοι έχουν ρόστερ με Ντουράντ, Χάρντεν, Ίρβινγκ, Γκρίφιν, Όλντριτζ, Τζόρνταν, Χάρις. Το Μπρούκλιν είναι η κορυφαία επιθετική ομάδα της λίγκας και δεν είναι λίγες φορές που έχε... τρομοκρατήσει την αντίπαλη άμυνα.

Η ομάδα του Νας είναι η πρώτη ομάδα φέτος που βάζει 130+ πόντους σε 10 ματς. Επιπλέον οι Νετς έχουν το κορυφαίο offensive rating στην ιστορία της λίγκας, κάτι που δείχνει πολλά για την ποιότητα τους στην επίθεση.

Και όλα αυτά έχοντας παίξει ελάχιστα ματς παρέα η Big-Three των Ντουράντ-Ίρβινγκ-Χάρντεν.

Διαβάστε ακόμα

Σανς - Τζαζ 117-113: Πήραν τη ματσάρα στην παράταση και κυνηγούν την πρωτιά! (vid)

Μπούκερ: Επιτέλους παίρνει αυτό που αξίζει η τεράστια ποιότητα του! (pic & vid)

Νετς - Πέλικανς 139-111: Ο Ντουράντ ήταν άχαστος! (vid)The Nets is the first team this season with 10 games scoring 130+ points.