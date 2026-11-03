Το NBA LIVE στο Gazzetta
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Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη των 15 αναμετρήσεων του NBA, μέσα από το Gazzetta.
Οι αναμετρήσεις 03/11:
- 02:00: Καβαλίερς - Θάντερ
- 02:30: Πέισερς - Χοκς
- 02:30: Νικς - Νετς
- 02:30: Μάτζικ - Γουίζαρντς
- 02:30: Χόρνετς - Πίστονς
- 02:30: Σίξερς- Μπουλς
- 03:00: Γκρίζλις - Πέλικανς
- 03:00: Τίμπεργουλβς - Μπακς
- 03:00: Μάβερικς - Κινγκς
- 03:30: Σπερς - Τζαζ
- 03:30: Ρόκετς - Σέλτικς
- 04:00: Νάγκετς - Μπλέιζερς
- 05:00: Γουόριορς - Σανς
- 05:00: Λέικερς - Χιτ
- 05:00: Κλίπερς - Ράπτορς
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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