Όπως αναφέρουν στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, οι Μπόστον Σέλτικς εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του «Boggie» προκειμένου να ενισχύσουν την front line της ομάδας.

Μέχρι πρότινος ήταν από τα φαβορί για τον Αντρέ Ντράμοντ ωστόσο έχασαν την... κούρσα της απόκτησής του καθώς ο δυναμικός σέντερ προτίμησε τους Λέικερς των Λεμπρόν και Ντέιβις.

Αυτό σημαίνει ότι οι «Κέλτες» συνεχίζουν το «σαφάρι» για σέντερ από το πάνω ράφι και όπως φαίνεται καταλήγουν στον ΝτεΜάρκους Κάζινς, ο οποίος είναι free agent μετά το πρόσφατο πέρασμά του από τους Ρόκετς.

Φέτος αγωνίστηκε σε 25 ματς του ΝΒΑ έχοντας κατά μέσο όρο 9,6 πόντους, 7,6 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ.

#Celtics expected to consider signing DeMarcus Cousins after missing out on Andre Drummond, source tells @HoopAnalysisNet. Would be solid front-court depth behind Robert Williams.

— Evan Massey (@massey_evan) March 28, 2021