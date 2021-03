Από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς μέσω buy-out, ήταν ζήτημα λίγων... ωρών μέχρι να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μπορεί να τον ήθελαν και οι Μπόστον Σέλτικς αλλά η «σιγουριά» των Λέικερς και οι... περισσότερες πιθανότητες για ένα πρωτάθλημα τον έφεραν στην πόλη των αγγέλων.

Οι πρωταθλητές ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Αντρέ Ντράμοντ, ο οποίος αναμένεται να λάβει για το υπόλοιπο της σεζόν μόλις... 794.535 δολάρια.

Φέτος μέτρησε κατά μέσο όρο 17,5 πόντους και 13,5 ριμπάουντ σε 25 ματς με τους Καβς, ενώ συνολικά στην καριέρα του έχει 14,6 πόντους, 13,8 ριμπάουντ και 54% εντός παιδιάς σε σύνολο 624 αγώνων.

OFFICIAL: We got Dre. Welcome to the Lakers Family, @AndreDrummond! pic.twitter.com/AGtLwOq38h

