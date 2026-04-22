Σέλτικς - Σίξερς 97-111: Break με την ποιότητα του rookie
Σκληρά καρύδια οι Σίξερς. Η Φιλαδέλφεια έκανε το break και έφερε τη σειρά με τους Σέλτικς στο 1-1. Οι Σίξερς επικράτησαν με 111-97 και το σκηνικό θα μεταφερθεί πλέον στη Φιλαδέλφεια για τα δύο επόμενα ματς.
Οι Σίξερς πάτησαν το γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και είχαν σε τρομερή βραδιά τον rookie Έτζκομπ που τελείωσε με 30 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Μάξεϊ είχε 29 πόντους με 9 ασίστ, ενώ δεν αγωνίστηκε ο Εμπίντ.
Στον αντίποδα ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 36 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Τέιτουμ μέτρησε 18 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ με 8/19 σουτ στο παιχνίδι. Τώρα οι Σέλτικς καλούνται να απαντήσουν εκτός έδρας για να πάρουν πάλι τα ηνία της σειράς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.