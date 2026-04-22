Ο rookie Έτζκομπ είχε κέφια και οι Σίξερς ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά με τους Σέλτικς μετά το 111-97.

Σκληρά καρύδια οι Σίξερς. Η Φιλαδέλφεια έκανε το break και έφερε τη σειρά με τους Σέλτικς στο 1-1. Οι Σίξερς επικράτησαν με 111-97 και το σκηνικό θα μεταφερθεί πλέον στη Φιλαδέλφεια για τα δύο επόμενα ματς.

Οι Σίξερς πάτησαν το γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και είχαν σε τρομερή βραδιά τον rookie Έτζκομπ που τελείωσε με 30 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Μάξεϊ είχε 29 πόντους με 9 ασίστ, ενώ δεν αγωνίστηκε ο Εμπίντ.

Στον αντίποδα ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 36 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Τέιτουμ μέτρησε 18 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ με 8/19 σουτ στο παιχνίδι. Τώρα οι Σέλτικς καλούνται να απαντήσουν εκτός έδρας για να πάρουν πάλι τα ηνία της σειράς.