Οι Σέλτικς έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της Ανατολής, αφού επικράτησαν των Σίξερς με 123-91, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Οι γηπεδούχοι δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά σε κανένα σημείο του αγώνα από τους Σίξερς και έφτασαν άνετα στη νίκη, με τον Τζέισον Τέιτουμ να γεμίζει τη στατιστική του, σημειώνοντας 25 πόντους (1/7 τρίποντα), 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα, στην επιστροφή του στα playoffs μετά τον περσινό Μάιο.

Από εκεί και πέρα, ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Ντέρικ Γουάιτ πρόσθεσε 10 πόντους και 6 ασίστ για τη Βοστώνη, που πέτυχε 16 τρίποντα. Για τους Σίξερς, που παρατάχθηκαν χωρίς τον Τζοέλ Εμπίντ, ο Ταϊρίς Μάξι πέτυχε 21 πόντους και μοίρασε οκτώ ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-18, 64-46, 95-71, 123-91.

