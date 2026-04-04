Οι Σέλτικς επέβαλαν από την πρώτη περίοδο τον ρυθμό τους και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους αποδεκατισμένους Μπακς, φτάνοντας σε μια άνετη νίκη με 133-101.

Η Βοστώνη δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Από το πρώτο λεπτό έδειξε ποιος ελέγχει τον ρυθμό και μετέτρεψε το ματς σε παράσταση για έναν ρόλο, φτάνοντας στο επιβλητικό 133-101 απέναντι στους Μπακς.

Οι Σέλτικς μπήκαν με εντυπωσιακή ευστοχία, βρίσκοντας ρυθμό από την περιφέρεια (8/9 τρίποντα στο ξεκίνημα) και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 43-26. Δεν είναι τυχαίο ότι πρόκειται για την πιο παραγωγική πρώτη περίοδο που έχει δεχτεί φέτος η ομάδα των Μπακς. Από εκείνο το σημείο και μετά, το παιχνίδι εξελίχθηκε ακριβώς όπως το ήθελε η ομάδα της Βοστώνης έχοντας τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού.

Οι Τζέιλεν Μπράουν (26 πόντοι) και Τζέισον Τέιτουμ (23 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 9 ασίστ) ηγήθηκαν της νίκης, με τον δεύτερο να φλερτάρει με δεύτερο διαδοχικό triple-double, αλλά να μένει εκτός σε όλη την τέταρτη περίοδο. Οι Σέλτικς σούταραν με 56.2% εντός πεδιάς και 17/37 τρίποντα, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση και συνέπεια στην εκτέλεση.

Στον αντίποδα, το Μιλγουόκι παρουσιάστηκε αποδεκατισμένο. Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο για 10ο διαδοχικό παιχνίδι συνεχίζει να είναι από μόνη της καθοριστική, όμως δεν ήταν η μοναδική, καθώς οι Μπακς παρατάχθηκαν επίσης χωρίς τους Πόρτερ Τζούνιορ, Πόρτις, Ρόλινς και Τρεντ Τζούνιορ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι προσπάθειες των Ταουρίν Πρινς (18 πόντοι) και Πιτ Νανς (14 πόντοι, 10 ριμπάουντ – career high) δεν μπορούσαν να αλλάξουν την εικόνα. Χρόνο συμμετοχής πήραν και οι Θανάσης και Άλεξ Αντετοκούνμπο, με τον πρώτο να μένει στο παρκέ για 5:12 καταγράφοντας 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, ενώ ο δεύτερος αγωνίστηκε για 4:27, σημειώνοντας 1 πόντο και μαζεύοντας 1 ριμπάουντ.

Xόρνετς - Πέισερς 129-109

Σίξερς - Τίμπεργουλβς 115-103

Νετς - Χοκς 107-141

Νικς - Μπουλς 136-96

Γκρίζλις - Ράπτορς 96-128

Ρόκετς - Τζαζ 140-106

Μάβερικς - Μάτζικ 127-138

Κινγκς - Πέλικανς 117-113