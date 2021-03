Oι Λέικερς είναι 4 νίκες πάνω από το play-in τουρνουά και έχουν πολύ δύσκολο πρόγραμμα! (pics)

Προβληματισμό έχει φέρει στους Λέικερς ο τραυματισμός του ΛεΜπρόν στον αστράγαλο, με τον Βασιλιά να τίθεται επ' αόριστον εκτός δράσης.

Οι ομάδες του έχουν ρεκόρ 34-69 όταν δεν παίζει, ενώ πλέον τα πράγματα γίνονται δύσκολα για τους λιμνάνθρωπους για τη συνέχεια.

Η ομάδα του LA είναι 4 νίκες πάνω από το play-in τουρνουά που θα δώσει 2 θέσεις για τα playoffs (θέσεις 7-10 της regular season θα λάβουν μέρος) και έχει το 6ο δυσκολότερο πρόγραμμα σε όλο το ΝΒΑ.

The Lakers are 4 games above the play-in spots (7-10 seeds).

They have the 6th hardest strength of schedule the rest of the season. pic.twitter.com/ssyFVfAPja

— StatMuse (@statmuse) March 20, 2021