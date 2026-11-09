Πίστονς - Λέικερς 116-121: Νίκη για το LA του «καυτού» Ριβς
Ο... σεληνιασμένος Όστιν Ριβς πήρε από το χέρι τους Λέικερς (9-2), οι οποίοι επικράτησαν των Πίστονς (6-3) στο Ντιτρόιτ με 121-116, παρά την απουσία του μεγάλου τους αστέρα, Λούκα Ντόντσιτς. Ο 28χρονος σούτινγκ γκαρντ των «Λιμνανθρώπων» ήταν... απολαυστικός και κατέγραψε 43 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του, ο Γουόκερ Κέσλερ, που έκανε double - double με 12 πόντους και 16 ριμπάουντ.
Για τους ηττημένους γηπεδούχους, ξεχώρισαν οι Τζένκινς με 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ και Χέρτερ με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Τα δωδεκάλεπτα: 14-38, 48-61, 81-88, 116-121
Big time, AR 💪 https://t.co/uFvkYEXIGD— Los Angeles Lakers (@Lakers) November 9, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.