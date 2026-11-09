Οι Λος Άντζελες Λέικερς πέρασαν από την έδρα των Ντιτρόιτ Πίστονς (121-116), παρά την απουσία του Λούκα Ντόντσιτς. Ο Όστιν Ριβς ήταν ασύλληπτος για τους νικητές.

Ο... σεληνιασμένος Όστιν Ριβς πήρε από το χέρι τους Λέικερς (9-2), οι οποίοι επικράτησαν των Πίστονς (6-3) στο Ντιτρόιτ με 121-116, παρά την απουσία του μεγάλου τους αστέρα, Λούκα Ντόντσιτς. Ο 28χρονος σούτινγκ γκαρντ των «Λιμνανθρώπων» ήταν... απολαυστικός και κατέγραψε 43 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του, ο Γουόκερ Κέσλερ, που έκανε double - double με 12 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Για τους ηττημένους γηπεδούχους, ξεχώρισαν οι Τζένκινς με 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ και Χέρτερ με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 14-38, 48-61, 81-88, 116-121