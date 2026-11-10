Οι Γουόριορς κάνουν φοβερά πράγματα φέτος με μπροστάρη Κάρι, ενώ οι Λέικερς συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν με Λούκα Ντόντσιτς

Φοβερή εκκίνηση οι Γουόριορς. Οι πολεμιστές επιβλήθηκαν με 138-87 των Πέλικανς, κάνοντας πάρτι στο ματς. Οι νικητές με αυτόν τον τρόπο πήγαν στο 8-3, ενώ η Νέα Ορλεάνη που συνεχίζει να ψάχνει τη σταθερότητα της, είναι στο 4-7.

Ο Κάρι έδειξε για άλλη μια φορά την κλάση του και τελείωσε με 25 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Ποτζιέμσκι μέτρησε 25 πόντους. Για τους ηττημένους ο Κουίν τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους. Εξαιρετικός ξανά ο rookie Λέντεμποργκ με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Luka Magic ξανά και ξανά

Οι Λέικερς έχουν βάλει το πόδι στο γκάζι και δεν το βγάζουν με τίποτα από εκεί. Οι λιμνάνθρωποι επικράτησαν με 124-114 των Χοκς και έτσι έχουν το καλύτερο ρεκόρ σε όλο το ΝΒΑ με 10 νίκες και 2 ήττες.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος και το κοντέρ έγραψε 32 πόντους, 10 ασίστ, οχτώ ριμπάουντ, πέντε κλεψίματα. Καλό ματς και ο Κέσλερ με 21 και 10 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Αλεξάντερ-Γουόκερ είχε 20 πόντους, αλλά ήταν άστοχος στα τρίποντα με 4/14.