Ασταμάτητοι Γουόριορς με ηγέτη Κάρι, νέο show του Ντόντσιτς
Φοβερή εκκίνηση οι Γουόριορς. Οι πολεμιστές επιβλήθηκαν με 138-87 των Πέλικανς, κάνοντας πάρτι στο ματς. Οι νικητές με αυτόν τον τρόπο πήγαν στο 8-3, ενώ η Νέα Ορλεάνη που συνεχίζει να ψάχνει τη σταθερότητα της, είναι στο 4-7.
Ο Κάρι έδειξε για άλλη μια φορά την κλάση του και τελείωσε με 25 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Ποτζιέμσκι μέτρησε 25 πόντους. Για τους ηττημένους ο Κουίν τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους. Εξαιρετικός ξανά ο rookie Λέντεμποργκ με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Luka Magic ξανά και ξανά
Οι Λέικερς έχουν βάλει το πόδι στο γκάζι και δεν το βγάζουν με τίποτα από εκεί. Οι λιμνάνθρωποι επικράτησαν με 124-114 των Χοκς και έτσι έχουν το καλύτερο ρεκόρ σε όλο το ΝΒΑ με 10 νίκες και 2 ήττες.
Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος και το κοντέρ έγραψε 32 πόντους, 10 ασίστ, οχτώ ριμπάουντ, πέντε κλεψίματα. Καλό ματς και ο Κέσλερ με 21 και 10 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Αλεξάντερ-Γουόκερ είχε 20 πόντους, αλλά ήταν άστοχος στα τρίποντα με 4/14.
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