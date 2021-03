Ανησυχία έχει φέρει στους Λέικερς ο τραυματισμός του ΛεΜπρόν στον αστράγαλο, με τον Βασιλιά να τίθεται επ' αόριστον εκτός δράσης.

O Tζέιμς είναι απαραίτητος για κάθε ομάδα που έχει παίξει στην καριέρα του, κάτι που δείχνουν και οι αριθμοί.

Οι ομάδες του έχουν ρεκόρ 34-69 όταν εκείνος δεν έπαιζε, ενώ οι Λέικερς είναι στο 0-1 φέτος. Επιπλέον ο Βασιλιάς έχει χάσει 5 σερί ματς για 4 φορές στην καριέρα του. Χωρίς ΛεΜπρόν-Ντέιβις οι λιμνάνθρωποι βρίσκονται στο -7 κόντρα στους αντιπάλους τους,

Έχει μεγάλο ενδιαφέρον πως θα αντιμετωπίσει ο Βόγκελ την απουσία των 2 κορυφαίων παικτών του, τώρα που μπαίνουμε στο κρισιμότερο σημείο της σεζόν.

LeBron James has missed 5 consecutive games (or more) just 4 times in his career.

With just LeBron and no Anthony Davis on the floor, the Lakers have outscored teams by 7 points per 100 possessions this season.

Take LeBron away and their net efficiency drops to -3. pic.twitter.com/2yvV4bIwql

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 20, 2021